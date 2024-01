ESCUINAPA. _ El PAN, partido que le tocó el municipio dentro de los acuerdos del Frente por México, está a la espera de que se defina el género para determinar la candidatura, informó Lili Evangelina Betancourt Rojas.

La dirigente del PAN en el municipio indicó que al partido se han acercado ciudadanos y militantes de otros partidos para ser considerados como aspirantes para cuando se determine la candidatura.

“Nosotros estamos buscando sacar al mejor hombre o mujer para ser candidato, se está esperando el género, aunque consideramos que podría ser mujer la que nos corresponda”, dijo.

Indicó que son más hombres que mujeres los que se han acercado a señalar su aspiración, entre estos son los ciudadanos Juan Millán Belmonte, Marco Acosta Salazar, Adrián Vizcarra Reyes y el militante del PAN Eugenio Quevedo.

Mientras que por el PAN se ha acercado la militante Jacqueline Oros Grave y en su caso también ha mostrado aspiración, así como la dirigente del PRI, Celia Sarabia Abrajan.

En relación a que hace unos días se presentó en redes sociales a la ex Síndico Procuradora y ex Dirigente del PRI Claudia Tiznado Flores como aspirante, indicó que ella no se acercó al Comité Municipal para dar a conocer sus aspiraciones.

“Sí hubo inquietud entre los panistas, porque se subieron algunas fotografías y la Doctora Claudia se presentó acompañada de Eleazar Pacheco a algunos programas de radio, pero Eleazar Pacheco ya no es desde hace años militante del PAN, no se registró ella como aspirante en el comité municipal”, dijo.

Señaló que no se puede definir un candidato hasta que se tenga considerado el género, lo que habrá de esperarse hasta el mes de febrero que salga la convocatoria.

Indicó que después de definirse el candidato, en marzo es el tiempo en que también aquellos que aspiren a ser candidatos a síndicos procurador y regidores deben acudir a registrarse al Comité Estatal del PAN.

Son convocatorias abiertas a ciudadanos, todos pueden registrarse como aspirantes y se elegirá lo que se considere es la mejor opción para la planilla, indicó.

“No es que nos estemos tardando o que nos hayamos ‘dormido’, así marcan los puntos y tiempos de la coalición”, puntualizó.