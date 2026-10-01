$!Panistas de Rosario rechazan alianza con el PRI en Sinaloa

“Hoy 1 de octubre, a 37 años del asesinato de nuestros compañeros: Ing. Manuel ‘Maquío’ Clouthier y Dip. Javier Calvo Manrique, víctimas sinaloenses de la democracia mexicana, hacemos presente nuestra protesta y rechazo a sumarnos, de nuevo, con quienes han sido parte de la destrucción democrática y al autoritarismo mexicano que nos persiguió por más de 80 años”, señala el posicionamiento.

El documento señala que el PAN nació para combatir el autoritarismo del régimen priista, rememorando el 37 aniversario luctuoso de figuras históricas como Manuel “Maquío” Clouthier del Rincón y Javier Calvo Manrique.

A través de un posicionamiento público dirigido a las dirigencias nacional y estatal del blanquiazul, así como a la opinión pública, el grupo de panistas acusó que los acuerdos del pasado con el PRI sólo han dejado traiciones, descalabros electorales y el beneficio exclusivo de las cúpulas partidistas a través de repartos plurinominales.

Militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional en el Municipio de Rosario, encabezados por Manuel Antonio Pineda Domínguez, manifestaron este jueves su rechazo tajante y categórico a cualquier tipo de coalición o alianza electoral con el Partido Revolucionario Institucional en los ámbitos federal, estatal y municipal.

En este contexto, la militancia del sur del Estado argumentó que unirse nuevamente al PRI contraviene los ideales de libertad y democracia que originaron al partido.

“Cierto es que, en años pasados, los militantes y simpatizantes de Acción Nacional, dimos la confianza al PRI para ir juntos en una alianza, participando con candidaturas comunes que nos unieron en el País, Estados, Municipios y Distritos, los resultados fueron desastrosos para el PAN. Los números están ahí, como muestra del repudio de militantes y simpatizantes que simplemente, no se pueden acostumbrar a vernos juntos a dos opciones políticas que antes fuimos agua y aceite”.

Pineda Domínguez y los firmantes recordaron los procesos electorales de 2021 y 2024, asegurando que mientras el panismo trabajó en las calles para apoyar candidaturas aliadas, el PRI incurrió en “juego sucio” e incumplimiento de compromisos en municipios como Rosario y Escuinapa, favoreciendo a los adversarios políticos.

“No podemos permitirnos repetir los mismos errores, no podemos seguir caminando de la mano de un partido lleno de traidores, que solo ven por el interés de su causa, y el mantenimiento de sus prerrogativas”, enfatiza el comunicado.

“Lo reclamamos oportunamente entonces y lo reclamaremos ahora, no vamos a empeñar nuestros ideales por alianzas electorales sin principios, ni valores. No vamos a ir a campaña con aquellos que nos han traicionado y nos volverán a traicionar”.

Mientras las cúpulas partidistas pactan alianzas de escritorio, que benefician única y exclusivamente las intenciones plurinominales, señalan en el comunicado, en el territorio están militantes trabajando duro, tratando de mantener la honra de un partido que nació única y exclusivamente para ser un conducto de participación ciudadana y un espacio de reflexión crítica contra falsos liderazgos.

“Por ello nos oponemos rotunda y categóricamente a cualquier tipo de alianza electoral en lo federal, estatal, distrital y municipal”, señalan.

“Ni olvidamos, ni perdonamos las acciones perversas que en 2021 y 2024, llevaron a la derrota de Acción Nacional en las urnas de Sinaloa. Los militantes del PAN, en el espíritu de congruencia y solidaridad que nos caracteriza, participamos con ánimo en las candidaturas que fueron para los aliados, pero tristemente, en donde nosotros encabezamos candidaturas no recibimos de ellos el mismo trato, y en municipios como Rosario y Escuinapa, los liderazgos del PRI jugaron por su lado y le hicieron el trabajo al adversario”.

Ante la proximidad del próximo ciclo electoral, los panistas rosarenses demandaron abrir los espacios de representación proporcional y las candidaturas a la ciudadanía independiente, cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil y colectivos sociales.

“Un verdadero cambio de estrategia electoral pensada en ganar mayorías, comienza con el compromiso de abrir las candidaturas y los espacios de representación plurinominal a los ciudadanos y liderazgos sociales”, señalan.

“Coincidimos con miles de panistas en México y Sinaloa que creemos, que el PAN necesita y debe ir en búsqueda de los ciudadanos sin partido, no a rogarle a los priistas perdedores de siempre que son hoy, el partido más desprestigiado de México”.

El pronunciamiento precisa una advertencia sobre no empeñar las siglas del PAN en acuerdos sin principios ni valores, reiterando que la verdadera fortaleza del partido radica en el trabajo territorial de sus bases y en el consenso con la sociedad, y no en la imposición de candidaturas desde las cúpulas.

“El PAN necesita comprometerse y aliarse con las y los ciudadanos, con cámaras y organismos intermedios, con organizaciones de la sociedad civil y colectivos sociales. Con ellos es el compromiso, no con las cúpulas partidistas que lo único que les preocupa es poner a la militancia a trabajar por votos para terminar imponiendo a los plurinominales sin el mínimo consenso con las bases”.