Panorama en producción de mango en el sur de Sinaloa continúa crítico: ARRB

ROSARIO._ A pesar de que ya se han tenido dos periodos de floración de mango, se ha mantenido entre un 30 a 35 por ciento, por lo que el panorama se sigue manteniendo crítico para productores y economía del sur, aseguró el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte, Mauricio López Quevedo.

Refirió que este mismo fenómeno se presentó en todo el sur de Sinaloa, donde en una primera floración a finales de febrero, principios de marzo, se tuvo una floración del 10 por ciento, y en otro segundo fenómeno osciló entre un 20 a 25 por ciento.

“Pues sigue estando crítica... Nosotros hemos tenido dos floraciones importantes, la primera que azahario un 10 por ciento, fue la que inició a finales de febrero, principios de marzo y después se dejó venir otra floración donde fue poquito mejor que la primera pero aún así muy baja en cuanto a flor... Entonces nosotros estimamos que andamos en un 30 a 35 por ciento de floración en promedio en todas las variedades”, lamentó.

Destacó que el problema se ha debido a un cambio en las condiciones climáticas al no haber frío, lo que provocó que se tuviera retoño de hojas, en lugar del azahar de fruta y esos mangos es muy difícil que florezcan de nuevo.

Refirió que existía la posibilidad de que se tuviera un mejor panorama al presentarse una floración en mayo pero al elevarse las temperaturas lo han visto improbable.

“Pero con estas altas temperaturas que estamos pasando pues el árbol, esperemos que no quede mango niño o que aborte la poquita floración, porque las temperaturas y la radiación solar sí están muy fuertes”, argumentó.

Señaló además que las variedades más afectadas fueron Kent y Keitt, mismas que tan sólo en el municipio son las que más predominan.

“Lo fuerte, el volumen que mueve la zona es el Kent y el Keitt... (representan) un 70, 80 por ciento entre las dos variedades”.

Las variedades tempranas como lo es el Ataulfo, refirió, fueron las que tuvieron menor afectación, no obstante representa la menor superficie.

Dijo desconocer las cifras de mango que no se producirá en la región pero sí se espera impacte fuertemente en la economía.