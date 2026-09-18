$!Paola Gárate convoca a ir en unidad hacia las elecciones de 2027

ESCUINAPA._ Se tiene que ir en unidad, por el bien de Sinaloa, indicó la Diputada Paola Garate en reunión con ciudadanos.
”Me parieron en el PRI, si, hay que dar el paso junto con el PAN, oye que las dirigencias en el PAN, es lo que hay, hay que ir por encima de eso, ir por los panistas buenos y por los de MC y Partido Sinaloense, estuve en su evento, aún en contra del Gobierno, les asesinó a su líder, aún en contra del Rector actual que les pone la nómina o la baja a la afiliación del PAS, trae lo suyo, quiere ir junto con la alianza”, dijo
Estar callados no garantiza que no les toque, indicó, pero hay que hacer lo correcto, es lo que se tiene que trabajar, no es lo mismo, siempre se puede hacer peor.
No se puede estar normalizando la violencia, dijo, pero para parar todo se tiene que ir en alianza.
“Por eso hay que ir juntos, para cuidarnos entre todos, para atrincherarnos, para que esa división que hicieron para destruir la aprovechemos para reconstruir, rescatar, pero no es esperar a que se pongan de acuerdo allá, pero hay que poner nuestras reglas de aquí, pongamos el ejemplo”, dijo en relación a los candidatos locales.
La Diputada indicó que ella se registrará en todas las convocatorias como ciudadana que se hagan, que la gente los conozca y los mida, no tiene problemas con otros aspirantes.
“Mario es un tipo capaz, preparado, inteligente, lo ocupamos, nos ocupamos todos, pero cerrando filas, que sean los sinaloenses los que digan”, dijo.
No lo que digan los dirigentes nacionales, lo que los ciudadanos decidan, lo que los sinaloenses decidan.