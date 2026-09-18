$!Paola Gárate convoca a ir en unidad hacia las elecciones de 2027

ESCUINAPA._ Se tiene que ir en unidad, por el bien de Sinaloa, indicó la Diputada Paola Garate en reunión con ciudadanos.

”Me parieron en el PRI, si, hay que dar el paso junto con el PAN, oye que las dirigencias en el PAN, es lo que hay, hay que ir por encima de eso, ir por los panistas buenos y por los de MC y Partido Sinaloense, estuve en su evento, aún en contra del Gobierno, les asesinó a su líder, aún en contra del Rector actual que les pone la nómina o la baja a la afiliación del PAS, trae lo suyo, quiere ir junto con la alianza”, dijo

Estar callados no garantiza que no les toque, indicó, pero hay que hacer lo correcto, es lo que se tiene que trabajar, no es lo mismo, siempre se puede hacer peor.