$!Para algunos, las Fiestas del Mar de Las Cabras, en Escuinapa, ya iniciaron

LAS CABRAS, Escuinapa._ Para la familia Olivo la fiesta que esperan durante un año, ya inició y su hogar es ahora una enramada con vista al mar. “Vea cómo quedó adentro, nos quedó espectacular”, expresa Rosa Oliva mientras muestra su vivienda. Este es el punto de encuentro para su familia, los que han salido a otros estados, saben que en mayo, las Fiestas del Mar de Las Cabras los volverán a reunir.

“Yo vivo en Xalisco, Nayarit, pero soy de aquí, allá radico, cada año vengo aquí, desde que era bebé me traían, no he faltado, vienen mis hermanas, familia de Monterrey, otros de Estados Unidos”, dijo Rosa Olivo. En el año van comprando nuevos implementos para colocar en las enramadas, toldos, estructuras, carpas para el baño. “Llevamos como 20 mil pesos gastados pero vamos comprando todo, vale la pena, a Las Cabras me vengo siempre dos días antes para disfrutar, para irme hasta el martes, aunque la fiesta se acaba el lunes”, expresa.

Todas las personas de las enramadas de su “barrio” se quedan hasta el martes, indica, así que no hay razón para regresarse el lunes. Esta vez se esmeró en acondicionar las dos enramadas que compraron, que estuvieran confortables para toda la familia que llegará. “Mis hijos quieren que esté cómoda, que no batalle, tengo 70 años”, dijo.