$!Para Dolores, la elección judicial es su décimo proceso como funcionaria de casilla

EL ROSARIO._ El ser mexicana, afirma Dolores del Carmen Solís Delgado, es la motivación para participar como funcionaria de casilla, siendo la elección judicial sus décimos procesos.

“A mí me gusta participar en estas cosas electorales. Me gusta pues soy mexicana y me gusta la política”, afirma.

Motivo por el cual en estos comicios fungió como presidenta de la casilla 3134, ubicada junto a la carretera México 15, pese a las altas temperaturas y diez horas de permanecer bajo el sol.

Para Dolores, el único problema es la baja participación ciudadana que se ha registrado durante estos procesos hasta el momento de la entrevista.