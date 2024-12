$!Para Irma, elaborar buñuelos y ‘ponteduros’ es una bendición entre sus manos

“Para mi es mi bendición mi trabajo, porque tengo años trabajándolo... Y bendito Dios que me dio esta sabiduría porque hay que darle provecho a lo que Dios le da a saber, el don de saber porque hay mucha gente que le gusta mi producto”, refirió.

A pesar de que cuenta con dos lugares para la venta, Los Arcos y La Chalata, el acondicionar una carriola como carrito para la venta, sostuvo que fue para recorrer las calles cuando las ventas no son buenas.

“Allá vendí y ahora me vine para acá y aquí sigo mi trabajo porque es lo único que sé hacer de mi trabajo ‘ponteduros’ y buñuelos”, indicó.

Mientras comparte su experiencia, junto a su carrito creado para desplazarse con facilidad la ve atenta su fiel compañero de ventas, su nieto Alejandro, quien asegura la acompaña cuando no está en la escuela y mientras su hija trabaja.

“A mí es muy bueno, porque pues, de aquí digamos no es para hacerme rica pero para mantenerme sí, para sobrevivir”, expresó.

Reconoció que diciembre y sus celebraciones como son posadas y fin de año, es la mejor fecha para su oficio ya que cuenta con pedidos, e incluso se ha adaptado a tal grado de que hace buñuelos del tamaño de una tostada en paquetes para las fiestas.

La práctica, reconoció, le ha dado la facilidad de hacer hasta 300 buñuelos y otro tanto de ponteduros al día, pero prefiere hacer pocos pues se comprometió en vender calidad a sus clientes, es decir que sean del día.

Motivo por el cual para el diario realiza 100 buñuelos y alrededor de 30 a 40 “ponteduros”, los cuales vende a 12. 50 y 15 pesos respectivamente.

“Puedo hacerlos cuando me hacen pedidos pero yo no hago mucho porque me gusta sacarlos nuevos, nuevos”, concluyó.