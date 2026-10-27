$!Para Ixchel sonó por última vez el timbre de salida de Cobaes en Rosario

ROSARIO._ Para honrar el legado que dejó tras su partida, autoridades educativas y alumnos de Cobaes en Rosario ofrecieron un homenaje póstumo en honor a Ixchel del Carmen Delgado Valenzuela. La joven madre de familia que perdió la vida en un accidente en la carretera, al sur de la ciudad, junto a dos jóvenes más, y el tripulante del otro vehículo que participó en el choque, y que consternó a la ciudad.





Fue poco después de las 9:00 horas, que la coordinadora escolar arribó al plantel pero en esta ocasión no por su propio pie como lo hiciera desde hace 4 años, sino al interior de un féretro. En nombre del plantel, la directora Teresa de Jesús Vázquez Gámez, ofreció un profundo mensaje a la memoria de Ixchel, para su esposo, pero particularmente su hija.



