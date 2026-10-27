$!Para Ixchel sonó por última vez el timbre de salida de Cobaes en Rosario

ROSARIO._ Para honrar el legado que dejó tras su partida, autoridades educativas y alumnos de Cobaes en Rosario ofrecieron un homenaje póstumo en honor a Ixchel del Carmen Delgado Valenzuela.
La joven madre de familia que perdió la vida en un accidente en la carretera, al sur de la ciudad, junto a dos jóvenes más, y el tripulante del otro vehículo que participó en el choque, y que consternó a la ciudad.
Fue poco después de las 9:00 horas, que la coordinadora escolar arribó al plantel pero en esta ocasión no por su propio pie como lo hiciera desde hace 4 años, sino al interior de un féretro.
En nombre del plantel, la directora Teresa de Jesús Vázquez Gámez, ofreció un profundo mensaje a la memoria de Ixchel, para su esposo, pero particularmente su hija.
Luego de guardias de honor realizadas por el personal, se realizó el último pase de lista donde se expresó en tres ocasiones su nombre, entre aplausos de los ahí reunidos.
Para despedir a Ixchel, los alumnos quienes a lo largo de la ceremonia portaban globos blancos los soltaron para decirle adiós.