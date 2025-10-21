Para Jehovana, la venta fuera de escuelas le ha permitido alcanzar sus metas como ser profesionista

EL ROSARIO._ Consciente de que el trabajo es el medio para conquistar su metas, Jehovana García Amaya decidió emprender en la venta afuera de las escuelas, oficio que le ha permitido entre otras cosas graduarse como licenciada en Contabilidad, ser madre y cumplir con su fe.

“Me ha ayudado a salir adelante, mi carrera por así decirlo, tanto así que me animé a estudiar una licenciatura en Contabilidad”, recordó.

Expuso que fue en el año 2013 cuando inició en el oficio con la venta de bolis para tener un ingreso extra.

“Pues trabajaba haciendo el aseo frente a una escuela primaria, y anteriormente de soltera vendía bolis, así que le pedí permiso a mi patrona, que si me dejaba vender en la escuela a la hora del recreo los helados”, precisó.

Con el tiempo y la llegada del invierno, manifestó que decidió implementar dulces y al obtener buenos resultados decidió abocarse por completo a la venta.

Sostuvo que esto además le dio el margen de atender a su hija, así como poder cumplir con las labores de su fe.

“Decidí salirme de trabajar para dedicarme nada más a esto, como soy Testigo de Jehová, dispongo de tiempo para ir a predicar por las mañanas”, argumentó.

Con una moto y una java se ha dedicado desde entonces a recorrer alrededor de cinco planteles de preescolar y primaria de la cabecera, en un horario de 12:00 a 15:00 horas.

Relató que un reto más se presentó ante la prohibición de dulces en las escuelas, por lo que tuvo que replantear su negocio.

“Con lo que se implementó en las primarias de ya casi no dulces, trato de meter accesorios, juguetitos, y pues fruta natural a veces traigo... Sí afectó un poco pero gracias a Jehová, ahí va otra vez agarrando vuelo, ahí va nada más poco a poco va saliendo”.

Ante ello, agradeció a todos aquellos niños y ahora jóvenes que la han apoyado con cada compra para que pudiera continuar con esta labor.

Concluyó que parte de estudiar Contabilidad, ha sido en gran medida pensando formalizar su negocio o por qué no en un futuro establecerse en un local.