Para obtener licencia permanente, no deben tener infracción de tránsito: Vialidad

ESCUINAPA._ Al acudir a tramitar la licencia permanente las personas deben llevar una constancia de no infracción de tránsito, informó la encargada de Vialidad y Transporte en Escuinapa, Daniela Hernández Alvarado.

Indicó que esta constancia la emite Tesorería Municipal, pues es quien tiene el sistema sobre infracciones, este documento es un requisito que se solicita, además de la credencial de elector y la licencia que tengan vencida o que quieran actualizar.

“Es importante que sepan que tienen que ser cuidadosos con su licencia, que deben sacar constancia de no infracción por parte de Seguridad Pública para demostrar que su licencia no está infraccionada o que ha tenido conflicto”, asentó.

Hernandez Alvarado que estos dos primeros días de la emisión de licencias permanentes han emitido 12 licencias, pese a que es una delegación pequeña.

En este trámite no se aplica a nuevas licencias o de aprendiz, pero sí se pueden emitir a personas que ya las tienen tanto en caso de automovilistas o motociclistas.

Esta licencia permanente tampoco se entrega a choferes del servicio público, quienes han acudido para verificar si pueden acceder, manifestó.

Pero en estos casos, no se puede debido a que son personas que tienen que estarse revisando si son aptos o no para continuar con el transporte de personal al campo o dando servicio a la gente.

“En el caso de los choferes es porque ellos tienen que estar comprobando que ellos tienen la aptitud para poder transportar personal o gente en el caso de taxistas”, dijo.

El costo de la licencia es de 2 mil 323 pesos, en el caso de algunas tarjetas se pueden pagar a meses sin intereses, precisó.

El programa de licencia permanente está vigente hasta el 30 de junio y se continúa con licencias de 2 y 4 años, igual que siguen estando como opción en el caso de que no quieran las personas una licencia permanente.