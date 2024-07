El Secretario General del Sindicato del Ayuntamiento, Jaime Arturo Lizárraga Rojas, manifestó que de no pagarse los salarios o llegar a algún acuerdo el día de mañana martes pararan de nuevo y el miércoles entregaran lo relacionado al emplazamiento a huelga.

En las afueras también se encontraban camiones de la basura, que fueron retirados por personal de confianza de servicios públicos, debido a que estos consideran que no debieron parar el servicio a los ciudadanos.

“No se ha entregado tampoco lo de defunciones(retenciones), retienen, pero no pagan son 600 mil pesos, sí ha habido acercamiento (con la Alcaldesa), pero nos dice que no hay dinero, la gente no puede esperar, viven al día”, dijo.

En cuanto al emplazamiento a huelga que entregarán a Conciliación y Arbitraje Municipal informó que es en estos días debido a que es una revisión general del contrato.

No hay recursos: Tesorera

La Tesorera Felicitas Zamora Rodríguez indicó que no hay pago de salarios porque no se tienen recursos y este podría llegar hasta fin de mes, por lo que esta semana quedaría pendiente también de erogarse el salario de semana y ponerse en riesgo el de quincena.

“Con esta semana pasada adeudamos dos semanas, dos a personal de confianza y dos a Sindicato, acudimos a hacer solicitud de préstamo a cuenta de participaciones, pero tendremos respuesta hasta la primera semana de agosto”, dijo la funcionaria.

Explicó que en las dos semanas que se adeudan son alrededor de 650 mil pesos, solo a personal sindicalizado, pero han pedido paciencia pues recursos no se tienen.

Reconoció que se deben canastas básicas que corresponden a recursos económicos que por logros sindicales se designan a cada trabajador además del salario.

Cada canasta básica corresponde a 4 mil 300 pesos aproximadamente hasta enero de este año, pero al iniciar el año se tuvo un incremento salarial y la canasta básica son 21 salarios mínimos por lo que cada uno de los 187 trabajadores son 5 mil 200 pesos.

“Las canastas básicas representan una nómina más, son más o menos 1 millón 200 mil pesos lo que se eroga cada mes, estamos adeudando entre canasta básica de activos y personal sindicalizado jubilado 2 millones 48 mil, más lo de las retenciones que son como 600 mil, pero 200 nos corresponden a nosotros, lo demás es de un ejercicio anterior”, dijo.

El Secretario del Ayuntamiento, Eduardo Enciso Guzmán, manifestó que se revisará el paro laboral que se tuvo esta mañana, pues sí bien es un derecho también debe agotarse el diálogo.