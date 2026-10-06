Párroco destaca éxito de festividad de la Virgen del Rosario a fervor de peregrinos

ROSARIO._ El párroco Porfirio Langarica Escobedo destacó que los resultados de la fiesta patronal de Nuestra Señora del Rosario fue exitosa, argumentando que los peregrinos ante pusieron su fervor frente a la fuerza de la naturaleza.

El domingo, justo al momento de iniciar la romería de la venerada imagen por las calles de su pueblo, se registraron lluvias acompañadas de vientos y actividad eléctrica.

“Estuvo fabuloso, fantástico porque no nos detiene nada por el amor a María Santísima del Rosario, dicen que no hay, que la fuerza de la naturaleza no puede nadie contra ella, pero nosotros sí podemos, o sea, no nos importa la lluvia, no nos importa que nos mojemos, no nos importa nada, lo que nos importa es ir con María Santísima acompañándola con todo nuestro amor y ya en una actitud contemplativa”, dijo.

El presbítero descartó que en algún punto se contemplará cancelar la peregrinación ante todo por la disposición de los feligreses de continuar.

“No, no, no porque pues si yo supe que hace como 14 o 15 años creo que el agua le daba las rodillas, dije no pues si aguantaron eso cualquier cosa que venga la aguantamos, entonces este no, no, fue realmente exitosa”, sostuvo.

Manifestó que estos resultados superaron las expectativas no sólo durante la festividad sino a lo largo del novenario, que comprende los nueve días previos a la solemnidad donde se vivieron peregrinaciones, misas y rosarios de aurora concurrido.

Aunque dijo que no se ha determinado una cifra de participación en la procesión, indicó que fue visiblemente mayor a la asistencia del año pasado.

“Este iba muchísimos, me dijeron que iba mucha más gente que el año pasado, este yo, como iba adelante, pero sí podemos decir que se superó la cifra del año pasado”.

Concluyó que espera que está manifestación de fe no sea cada año, sino que toda la vida sea un estar con María Santísima acompañándola y sobre todo venerándola con lo que más le agrada que es el rezo del rosario.