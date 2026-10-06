Párroco invita a aprovechar cercanía con la Virgen del Rosario durante el mes de octubre

ROSARIO._ Al permanecer la imagen de Nuestra Señora del Rosario en el presbiterio tras su romería, el párroco Porfirio Langarica Escobedo, llamó a la feligresía a aprovechar y visitarla.

Ya que detalló que como es tradición al finalizar la procesión solemne por las calles de la ciudad, la imagen permanece al pie del altar.

“Pues para que sigamos estando cerca de ella... de que la gente no la puede alcanzar cuando está ahí arriba en su lugar y aquí está el alcance”, dijo.

El presbítero indicó que una vez que concluye el mes la venerada imágen de la Virgen María regresa de nueva cuenta al nicho ubicado al centro del retablo cubierto en hoja de oro.

Es un momento, señaló, en el que los fieles aprovechan para entregar milagritos, pequeños dijes que representan una extremidad, en pago a un favor recibido.

No obstante, como santuario argumentó que a lo largo del año se tiene un gran arribo de peregrinos con este mismo objetivo.