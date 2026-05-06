$!Participa Escuinapa en Simulacro Nacional atendiendo alerta de sismo

ESCUINAPA._ La alarma sísmica sonó en celulares, en comercios, mientras en el Ayuntamiento de Escuinapa los trabajadores salieron y fueron apoyados por personal de Protección Civil. “El simulacro se realizó en tiempo óptimo 1 minuto con 37 segundos, dado que no debemos exceder de 3 minutos”, dijo el coordinador operativo de Protección Civil Municipal, Erick Quintanilla Morales.





Las indicaciones principales fueron acatadas, indicó, que eran no correr, no empujar, no gritar, con buena participación de las personas. En el caso de la cabecera municipal, se trató de un sismo, en Teacapán el simulacro se basó en un tsunami, fenómenos naturales que se pueden presentar en la región.



