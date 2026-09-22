$!Participan estudiantes de la UAS en conferencia de conservación ambiental, en Los Pozos, Rosario

EL ROSARIO._ Con el objetivo de fortalecer la conciencia ambiental entre las nuevas generaciones, estudiantes de la Preparatoria UAS Comandante Víctor Tirado López, Extensión Los Pozos, recibieron a personal de la CONANP y de FACEAM-UAS, quienes ofrecieron una conferencia magistral sobre la importancia del cuidado del agua y la conservación de las reservas naturales del sur de Sinaloa. Durante la jornada se abordaron temas relacionados con la riqueza natural que existe en la región, desde Isla de la Piedra hasta Teacapán, destacando la importancia de preservar estos espacios por su impacto social y ambiental, particularmente en comunidades como Los Pozos.







Asimismo, se invitó a las y los estudiantes a integrarse a CONANP como prestadores de servicio social y voluntarios, con la finalidad de contribuir a la formación de agentes de cambio comprometidos con la protección del medio ambiente y la construcción de una visión sustentable para las nuevas generaciones. La conferencia fue impartida por Damián de Jesús Ramos Aguilar y Perla Estefanía Lerma Lizárraga, de la CONANP, Jesús Alberto Somoza Ríos, de FACEAM-UAS, Darby Jesús De la Peña, y los estudiantes de maestría, Judith Jaime Lucas, Yuridia Sthepany Padilla Zazueta.





