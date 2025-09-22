$!Patronato declara todo listo para Festividad de Nuestra Señora del Rosario

EL ROSARIO._ A unos días de que inicie el solemne novenario en honor a Nuestra Señora del Rosario, y tras ocho meses de arduo trabajo, el presidente del Patronato Pro Festividad Martín Ricardo Ledezma Cortez, declaró que está todo listo para una de las fiestas más importante no sólo del estado sino del noroeste del País. Esta conmemoración comprende dos cambios de vestidos, novenario y solemnidad, peregrinaciones, Mañanitas, romería por la ciudad, flores, pirotecnia pero sobre todo devoción de los fieles católicos. “El trabajo de esta 294 edición se inicia siempre desde los primeros días del mes de enero, tenemos ocho, nueve meses ya trabajando para que en esta edición luzca como todas las anteriores de la mejor manera y nuestra madre santísima tenga la mejor de la fiesta como ella se merece... Todo (está todo listo) bendito Dios”, precisó.

Informó que la fiesta marca el inicio con el primer cambio de vestido de la venerada imagen el próximo jueves 25 de septiembre, y el 26 el novenario que culmina con la solemnidad como es tradición el primer domingo de octubre que en esta edición cae en el día 5. “El día jueves después de la misa de 6 empieza el cambio al vestido del novenario entonces yo creo que desde ese momento empieza ya la fiesta, en ese mismo rato después de que la visten se empieza a adornar el retablo con las flores que van a adornar durante nueve días su fiesta”.

Sobre los donantes de vestido, refirió que para el novenario son las hermanas Leticia y Lilia Beltrán Jara, mientras que para la solemnidad Milta Chávez García. Expuso que con el programa durante el novenario se ha buscado conservar todas aquellas actividades que den realce a la festividad, como es a las 5:00 horas el Rosario de Aurora con procesión al santuario, y a 17:30 horas las peregrinaciones que a lo largo de los días se contemplan a los diferentes sectores de la población. Dentro de las procesiones tradicionales está el inicio con comerciantes, sector empresarial, jóvenes, mineros, potreritos, camioneros, choferes, músicos, al que se unen las diferentes colonias de la parroquia. Otro evento que destacó es el día 27 de septiembre con el encuentro mariano en su edición 33 que contará con la invitada especial Martha Janeth Ortiz, e iniciará en punto de las 8:00 horas para concluir a las 14:00 horas. Una de las actividades que se modificó señaló es la escenificación de los misterios del Rosario o “Rosario Viviente” el cual pasa de recorrer gran parte de la ciudad, al hacerse alrededor del santuario en esta edición se hará en los jardines, y se hará en tres días diferentes. “Este año lo vamos a celebrar dentro de la misma iglesia, los espacios ya se tienen distribuidos, ya se tiene organizado con la idea de que al término de cada misa de siete continuemos luego, luego con el rosario viviente”, expuso.