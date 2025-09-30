$!Patronato espera 40 mil asistentes a la fiesta de la Virgen del Rosario

EL ROSARIO._ El presidente del Patronato Pro Festividad de la Virgen del Rosario, Ricardo Ledezma, afirmó que se espera superar los 40 mil visitantes en la fiesta mariana que vive la cabecera municipal, y revertir la baja que se vivió el año pasado por la violencia que azota a la entidad. Esta fiesta religiosa tiene lugar del 26 al 5 de octubre, teniendo como culmen la romería por medio de la cual la virgen cargada en andas recorre las principales calles de la ciudad. “Creo que este año si lo vamos a doblar, si lo vamos a fortalecer con números, a superar”, ya que de acuerdo a información proporcionada por el Santuario durante la edición pasada, al no haber las condiciones si disminuyó la afluencia alrededor del 50 por ciento. Ledezma sostuvo que si bien no se puede descartar que se presenten incidentes, se dijo convencido de que el manto protector de la venerada imagen cuida de su pueblo.

“Si tu pregunta va en función de los problemas de inseguridad, créeme que yo les digo a todos los que nos escuchan que no tengan miedo, ha habido tantas señales tantas muestras de que nuestra madre santísima que nos ha quitado tormentas, nos ha quitado huracanes entonces no duden en venir a visitarla en agradecerle y ella nos va a proteger”, afirmó. Precisó que el año pasado tan sólo en el recorrido de la virgen, momento en el que inicia lo que llamó el fenómeno social, se estimó que podrían haber alrededor de 20 mil personas, con base a las imágenes registradas por un dron de Gobierno del Estado. “Si hablamos de cantidad de afluentes creo que sí vamos a rebasar los 40 mil, sí tengo fe en eso, ¿por qué?, porque Rosario es un pueblo tranquilo, Rosario tiene mucha gente de fe, en Rosario tenemos gente que a pesar de los pesares estamos de pie y tenemos hambre, tenemos sed, tenemos ganas de vivir la calle, de vivir el jardín, de vivir en familia, de vivir la banquete de nuestros pueblos con ese mismo amor y pasión que años hacíamos”, argumentó. Reconoció que era imposible decir que a pesar de que se ha focalizado los hechos de alto impacto en la zona serrana no puedan alcanzar a la cabecera, pero reiteró se tiene la confianza en la protección de la virgen. Así también, dijo entender aquellas personas que determinan no asistir al intentar salvaguardar al final lo importante es que participen de la festividad al reconocer es por salvaguardar su integridad física.