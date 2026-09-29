$!Patronato prevé para la festividad de la Virgen del Rosario una afluencia de entre 30 a 40 mil personas

“Sin temor a equivocarnos se lo digo que no, afortunadamente hemos tenido reunión con la Presidenta Municipal, Claudia Valdez y al parecer tiene un sistema de seguridad propio de la misma sociedad”, afirmó.

Por el contrario, aseguró, se espera una afluencia de entre los 30 a 40 mil asistentes.

ROSARIO._ El incremento en hechos violentos en los municipios de Mazatlán y Escuinapa de los últimos días no tendrá impacto en la festividad de la Virgen del Rosario, afirmó el presidente del Patrono Pro-festividad de Nuestra Señora del Rosario, Martín Ricardo Ledezma Cortez.

“Sí hay temor por mucha gente, entonces la cantidad que dijimos el año pasado, estábamos entre 30 y 40, seguimos y nos sostenemos. Considerando que son los nueve días, ¿no?”.

Argumentó además que tan sólo en la procesión solemne por medio de la cual la venerada imagen recorre el Pueblo Mágico con la presencia misma de los rosarenses se espera alcance los 20 mil peregrinos.

Señaló que por medio de la colaboración del municipio se espera un operativo que dé tranquilidad a los participantes.

Ledezma Cortez informó además que como patronato solicitaron el apoyo a la Guardia Nacional para que elementos formen parte de la valla que resguarda la imagen durante la romería por la ciudad.

“No tanto como para intimidar a la población, simplemente hacer parte de la valla que en ocasiones nos hace falta para el mismo control de la gente, que se vaya siempre para atrás”, sostuvo.

Así mismo sostuvo que se mantendrá la tranquilidad de que al ser un pueblo Mariano se cuenta con el resguardo de la madre de Dios, mismo que ha permeado al municipio de esta ola de inseguridad.

“Hoy más que nunca, de verdad te lo digo, porque hemos visto que por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, pero Rosario no es tocado”, subrayó.