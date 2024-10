EL ROSARIO._ Aunque no se ha modificado el programa para la solemnidad de Nuestra Señora del Rosario, el presidente del Patronato de la festividad, Ricardo Ledezma, reconoció que el clima de violencia podría afectar en la asistencia a las celebraciones.

“De que va a repercutir, va a repercutir; es algo que no podemos detener. Al final de cuentas como sociedad estamos a expensas de lo que estas personitas han estado creando con nosotros, una psicosis de inseguridad, pero solamente un milagro, la fe, es lo que va a ser que nosotros sigamos de pie”, afirmó.

Detalló que la edición pasada, desde el inicio del novenario al día principal, gracias a los drones se contabilizaron alrededor de 400 mil peregrinos entre locales y visitantes.

Manifestó que esperan con fe que haya personas para celebrar el patrocinio de la advocación mariana.

“Creo que sí va a repercutir en cuestión de cantidad, pero esperemos que sea lo mínimo”.

“De números no me puedo atrever, pero vamos a pensar que siendo positivos un 50 o 30 por ciento repercuta en negatividad. Pero esperemos que todo salga bien y que cada uno de los feligreses, visitantes o que vivan aquí no tengamos ninguna señal de violencia ni en nuestros hogares, ni en ningún acto que tengamos planeado”, expuso.

En lo que respecta a la participación, dijo que hasta el momento no se ha recibido ninguna cancelación, por lo que sigue todo su curso.

“Hasta ahorita todo lo planeado se tiene contemplado, no hemos recibido por parte de ningún participante, ya sea artista, ya sea personas que van a estar con diferentes actividades, en decir “no participo”, informó.

Con relación a indicaciones de las autoridades, dijo que se ha recibido buena atención y todo está a favor de que la festividad se realice.

“Ya depende de las personas que participan, no podemos en un momento prohibirles que participen, aquí cada quién, su integridad física va a ser lo primero”, concluyó.