ESCUINAPA._ Las comunidades del valle continúan sin agua potable debido a daños en el equipo de rebombeo, por lo que el jueves se solicitará a Cabildo recursos para invertir en las piezas, informó la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez.

“Reparamos y se vuelve a dañar, la flecha está dañada, se ocupan más de 100 mil pesos, el jueves se tiene sesión de Cabildo y pediré me autoricen volver a invertir en este equipo, igual que en el del Trébol 1 que nos sale en 60 mil pesos”, dijo.

Son recursos del predial rústico los que se considera invertir y quienes pueden autorizar son los regidores, por eso se meterá como punto del orden del día en la sesión.

El equipo que se tiene en los acueductos está obsoleto, indicó, no sirve ya, ha cumplido con los años de servicio, no es una falla de su administración pública sino de lo que ya ha cumplido con su ciclo en trabajo.

El tema lo ha tratado con el Secretario de Obras Públicas José Luis Zavalas Cabanillas, llevaron un documento para ver cómo se les puede apoyar y este les indicó que está dando seguimiento a esta solicitud.

“Se ha estado invirtiendo de manera constante, entonces invertimos e invertimos y vuelve a ‘tronar’ el equipo, espero que los regidores nos aprueben esta inversión”, dijo.

Al cuestionarle sobre Adolfo Medina Vidal quien es proveedor de cloro y quien está a cargo de trabajos en el acueducto Baluarte-Teacapán, que finalmente no han funcionado o que fallan de manera rápida y la acusación de habitantes del valle es que les vende agua en pipas, la edil justificó al proveedor.

“Es el único que nos ha dado crédito hasta ahorita, no ha sido la misma falla, cuando no es la flecha, es el tablero que ya no funcionaba, no falla lo mismo, si quieren les hago una bitácora con lo que ha fallado”, dijo.

Las comunidades del valle desde Teacapán hasta La Estacada tienen casi un mes sin agua potable debido a fallas en el equipo de rebombeo del acueducto Baluarte-Teacapán.