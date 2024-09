ELOTA._ Han pasado 16 días desde que la crisis de seguridad en Sinaloa comenzó. A diario se localizan personas sin vida, desapariciones forzadas y frecuentemente balaceras o persecuciones entre civiles armados y también fuerzas de seguridad.

En la zona rural de Elota, esta situación ha afectado a todas las áreas productivas de la región. Los turistas ya no van, los pescadores no logran vender sus productos y por ende, los comercios locales no tienen buenas ventas.

En la franja costera de Elota, en donde se localizan granjas camaroneras, han despedido a personas y las reservaciones de los hoteles de la zona han sido canceladas.

En una tortillería de una comunidad costera, las ventas han disminuido pues los pobladores no tienen dinero para comprar este producto.

El dueño de la tortillería, que solicitó a Noroeste el anonimato, ahora vende la mitad de lo que vendía antes de la crisis de seguridad.

Para maquilar las tortillas debe utilizar insumos que le lleva un proveedor, pero la inseguridad en la región y la presencia de civiles armados han provocado que su proveedor no llegue en los días pactados, lo que provoca un desajuste en la producción.

“Ha tenido problemas de que no me trae el producto que es, cuando me tiene que traer me trae hasta el siguiente día, o dos, tres días, y ha venido con temor porque ha topado gente y le da miedo venir”, dijo.