$!‘Pepe’ Franco, orgullosamente elotense, deja su nombre en la Biblioteca de la UPMYS

Como reconocimiento a su trayectoria y a su invaluable contribución a las letras, los libros y la educación, la Biblioteca de la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra (UPMYS) lleva desde ahora su nombre.

LA CRUZ, Elota._ José Luis “Pepe” Franco Rodríguez, orgullosamente elotense, dejó una huella profunda en el periodismo, la literatura y la promoción de la cultura en Sinaloa.

La ceremonia de develación de la placa en honor a “Pepe” Franco fue encabezada por el Rector de la UPMYS, Dr. Luis Miguel Flores Campaña, acompañado por Ismael Bojórquez Perea, director del Semanario Río Doce; el Dr. Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura; y el Dr. Arturo Santamaría, quienes posteriormente participaron en el conversatorio “Trayectoria de José Luis Franco Rodríguez como impulsor de la literatura en Sinaloa”, se informó en un boletín.

Durante su mensaje, el Rector destacó el legado de “Pepe” Franco como uno de los principales impulsores de la Feria del Libro y las Artes de Mazatlán, así como su importante contribución al desarrollo de la educación, las letras y la cultura sinaloense.

Señaló que incorporar su nombre a la Biblioteca de la UPMYS representa una deuda de gratitud y un homenaje permanente a quien dedicó gran parte de su vida profesional a promover la lectura, los libros y la formación cultural, además de contribuir a la creación y consolidación de instituciones educativas.

Asimismo, convocó a estudiantes y docentes de la Universidad a mantener vivo el legado de este destacado elotense, tomando su ejemplo como referente de servicio, responsabilidad y confianza en la educación como motor de transformación social.

Como parte de la jornada, se llevó a cabo el conversatorio, moderado por el MC Omar Antonio Rodríguez Guerra, coordinador de la Red de Bibliotecas del Municipio de Elota, en el que se abordaron diferentes aspectos de la trayectoria de Pepe Franco y su importante aportación al ámbito literario y cultural de Sinaloa.

En su intervención, el Dr. Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura, destacó la invaluable aportación de Pepe Franco al desarrollo cultural de Sinaloa, particularmente por su participación como uno de los impulsores de la Feria del Libro y de las Artes de Mazatlán, espacio que con el paso de los años reunió a destacados escritores y promotores de la literatura.

Por su parte, Ismael Bojórquez Peréa compartió diversas anécdotas de quien fuera su maestro en la Facultad de Ciencias Sociales y posteriormente un entrañable amigo y colaborador.

Recordó las numerosas crónicas que Franco Rodríguez publicó en el Semanario Río Doce, algunas de las cuales dieron origen a la obra “Mira esa gente sola”, presentada posteriormente por el escritor Juan Villoro.

Durante el encuentro también se evocó la estrecha relación que “Pepe” Franco mantuvo con Mazatlán, el mar y sus atardeceres, elementos que se convirtieron en fuente de inspiración para muchas de sus crónicas y escritos.

El Dr. Arturo Santamaría destacó, asimismo, la trascendencia de este reconocimiento como un homenaje a quien dejó una profunda huella como promotor de la lectura, los libros y la cultura de Sinaloa.

Con este acto, la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra mantiene viva la memoria de José Luis “Pepe” Franco Rodríguez, un gran elotense cuya trayectoria y compromiso con la cultura forman parte del patrimonio literario y cultural de Sinaloa.

Hoy, su nombre permanece en las letras, en la memoria de quienes conocieron su obra y, de manera especial, en la Biblioteca de la UPMYS, como un legado para las nuevas generaciones.