$!Percances en motocicleta representan el 80% de atenciones en Escuinapa: Cruz Roja

Las personas que murieron son parte de números que corresponden a personas que fallecieron en el lugar o enfermos.

Informó que, durante 2025 la Cruz Roja atendió mil 186 servicios, de estos 704 fueron emergencias directas.

ESCUINAPA._ Casi el 80 por ciento de las urgencias que se atienden corresponden a percances por motocicleta, informó el médico de Cruz Roja, Roberto Zamudio Bibriesca.

La principal emergencia que se tiene son accidentes de motocicleta.

“Los accidentes de moto son nuestra emergencia principal, de los 217 accidentes viales fueron 176 de motocicleta, es la principal urgencia y la principal causa de muerte también, arriba del 80 por ciento de los fallecidos son secundarios a un accidente de moto”, dijo.

Se tiene que seguir fomentando la prevención, pero el uso de este tipo de vehículo requiere más atención y prevención desde casa.

Zamudio Bibriesca manifestó que los papás deben tomar conciencia de que este tipo de vehículos requiere que las personas estén pendientes del uso que se da a este vehículo, de como debe usarse pues los más afectados son menores de edad.

“A veces van en lo que se dice moto sardina, son 4 o 5 personas lesionadas.

Se debe usar el vehículo haciendo énfasis en el uso de casco, en rebasar de manera adecuada y este vehículo debe usarse de manera responsable.