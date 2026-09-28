$!Peregrinan jóvenes y mineros en honor a la Virgen del Rosario

EL ROSARIO._ Como parte del novenario de preparación para vivir la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, peregrinaron jóvenes y mineros en El Rosario.
La fiesta solemne tendrá lugar el primer domingo de octubre, que en esta edición tendrá lugar el día 4.
La procesión inició en la zona comercial conocida como “Los Arbolitos”, para concluir en el santuario mariano.
Tras recorrer por las principales calles a ritmo de la banda y los cohetes, jóvenes, trabajadores de la minería y pueblo en general, recibieron la bendición del celebrante con agua bendita.
La petición común a la Virgen del Rosario es su intercesión para que el estado y país recobre la paz.
Se precisó que está procesión corresponde al tercer día del novenario que fue procedido por la de niños y comerciantes.