$!Peregrinos de Rosario piden por la paz de Sinaloa en Basílica de Guadalupe

ROSARIO._ Fieles del Santuario de Nuestra Señora del Rosario participaron este domingo en la misa con motivo de la peregrinación anual de la Diócesis de Mazatlán a la Basílica de la Virgen de Guadalupe. En el santuario mariano de la Ciudad de México, los feligreses se unieron a la principal plegaria, que fue por el regreso de la paz a Sinaloa, México y el mundo.

La misa concelebrada fue encabezada por el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras, y alrededor de 20 sacerdotes, entre párrocos y vicarios. El Santuario de Nuestra Señora del Rosario contó con la participación de al menos cuatro camiones de peregrinos rosarenses, quienes estuvieron presentes en la ceremonia. La Diócesis de Mazatlán da atención espiritual al sur de Sinaloa, desde La Cruz de Elota hasta el municipio de Escuinapa. “Para pedir por las intenciones de la Diócesis y pedir especialmente la paz para nuestros pueblos”, expresó un sacerdote al iniciar la celebración eucarística.