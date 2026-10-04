$!Peregrinos pedalean desde Yucatán hasta El Rosario movidos por la fe

EL ROSARIO._ Tras recorrer diferentes santuarios en el País, Edgar, Richard, Carlos, Santiago y Jesús llegaron al número 16, el Santuario de Nuestra Señora del Rosario, en Sinaloa, tras peregrinar en bicicleta desde su natal estado, Yucatán. Los peregrinos proceden de diferentes comunidades, pero los une la misma fe y el deseo de pedir salud y bendiciones para sus familias. Edgar Gómez Xix, de 31 años y originario de Tzucacab, señaló que salió de su tierra el 7 agosto, mientras que sus paisanos partieron un día de después.

El resto de sus acompañantes son Carlos Concha, de 22 años, procedente de Ekumul; Jesús Baltazar Concha Canté, de 20 años, de Ekumil; Santiago Ucan, 17 años, de Teabo; y Richard Peraza, de 24 años, también de Teabo. Su recorrido ha comprendido el santuario de la Virgen de Zapopan, en Jalisco; Querétaro; San Miguel de Allende, Guanajuato; Zamora, Michoacán; y en Sinaloa, el Santuario de San Judas Tadeo en Badiraguato, La Lomita en Culiacán y, para cerrar, el de Nuestra Señora del Rosario. Los visitantes destacaron que para la mayoría es la primera vez que realizan esta peregrinación, solo para Edgar ya han sido más de dos ocasiones en las que acude. “Pues más que nada es una manda y es como un agradecimiento por la salud de la familia, de nosotros y nuestros seres queridos. Y pues yo más que nada, en lo personal, vengo a pedir salud a la Virgen del Rosario y mucha paz para mi familia”, precisó Edgar Gómez Xix. Los peregrinos comentaron que la única preparación que tienen es económica con sus trabajos, con ahorros para poder cubrir en la medida de lo posible sus gastos.