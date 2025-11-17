$!Perritos custodian la plazuela Ramón Corona, en Escuinapa

ESCUINAPA._ El Max, el Manchas, la Gringa y Rufinillo comparten la calle pero también la historia de que siendo cachorros formaron parte de una familia. Para Héctor Agustín Tiznado Guzmán, quien apoya a locatarios en llevar sus cosas o cuidar algunos puestos, los perros se han convertido en parte de su cotidianidad, pues mientras ellos cuidan la calle, él los alimenta. “Los dueños no les hacen caso y tienen donde tenerlos pero no, a este (Max) no le gustan las mujeres y este (el Manchas) está capado (esterilizado) es el galán de aquí, al Max se lo llevan pero se les viene, ya viven aquí, son vagos”, expresa.







El Max y el Manchas lo siguen a dónde va, son 7 los que viven en la calle, en la plazuela Ramón Corona, entre el mercado, ahí terminaron de crecer y la calle les gustó, aunque algunas personas se los han llevado a sus casas, se salen de nuevo. Son alrededor de 7 perros los que viven en el lugar, en la noche duermen sobre la explanada, otros llegan también pero solo a “plazuelear” y luego se regresan a sus casas cuando la tarde cae.



