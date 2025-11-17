El Sur
Perritos custodian la plazuela Ramón Corona, en Escuinapa

El Max, el Manchas, la Gringa y Rufinillo, persiguen a El Capu a donde quiera que vaya, mientras ellos cuidan la calle, él los alimenta
Carolina Tiznado |
17/11/2025 15:30
ESCUINAPA._ El Max, el Manchas, la Gringa y Rufinillo comparten la calle pero también la historia de que siendo cachorros formaron parte de una familia.

Para Héctor Agustín Tiznado Guzmán, quien apoya a locatarios en llevar sus cosas o cuidar algunos puestos, los perros se han convertido en parte de su cotidianidad, pues mientras ellos cuidan la calle, él los alimenta.

“Los dueños no les hacen caso y tienen donde tenerlos pero no, a este (Max) no le gustan las mujeres y este (el Manchas) está capado (esterilizado) es el galán de aquí, al Max se lo llevan pero se les viene, ya viven aquí, son vagos”, expresa.

El Max y el Manchas lo siguen a dónde va, son 7 los que viven en la calle, en la plazuela Ramón Corona, entre el mercado, ahí terminaron de crecer y la calle les gustó, aunque algunas personas se los han llevado a sus casas, se salen de nuevo.

Son alrededor de 7 perros los que viven en el lugar, en la noche duermen sobre la explanada, otros llegan también pero solo a “plazuelear” y luego se regresan a sus casas cuando la tarde cae.

El Max que es un perro de mucho pelo, encuentra en una tienda departamental el lugar ideal para descansar pues se tiene aclimatizado y el gerente les permiten la entrada.

“El gerente de Electra los deja entrar a descansar, les dice a los empleados que no los corran y ahí entran al aire acondicionado”, dijo.

El Capu como también le dicen a Héctor Agustín, junto con otras personas se reparten labores para ir a dar de comer a los animalitos que los requieren, por ello siempre están tanto el Max como el Manchas tras él.

