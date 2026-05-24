Persisten balaceras en la región de Escuinapa, aún durante la noche del domingo

MAZATLÁN._ Enfrentamientos y la presencia de carros con blindaje artesanal en la periferia de la ciudad de Escuinapa fueron reportados la noche del domingo a las autoridades.

De acuerdo con las autoridades, el reporte se realizó alrededor de las 20:00 horas señalando detonaciones y presencia de tres vehículos con blindaje artesanal denominados “monster” en la zona del Tecomatillo, entre las colonias Roblito e Insurgentes.

Las detonaciones empezaron alrededor de las 20:00 horas y estuvieron presentes por lo menos media hora, señalaron también en redes sociales vecinos de colonias como Insurgentes y Francisco I Madero.

“Tomen precauciones se escuchan balazos por el roblito”, se alertó en grupos de redes sociales

Este domingo Escuinapa estuvo marcado por bombazos y presuntos enfrentamientos, sin que la autoridad municipal hasta el momento haya emitido información y cuando cientos de personas están en las Fiestas del Mar de las Cabras.

Dos bombas estallaron en calles del Centro de la ciudad, una en calle 5 de mayo y 16 de septiembre, una más en la calle Morelos, en una taquería que estaba sin servicio,los hechos se suscitaron durante la mañana y mediodía de este domingo.