El Sur
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Violencia

Persisten balaceras en la región de Escuinapa, aún durante la noche del domingo

Los hechos de violencia se han registrado en el marco de las Fiestas del Mar de Las Cabras
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
24/05/2026 22:42
24/05/2026 22:42

MAZATLÁN._ Enfrentamientos y la presencia de carros con blindaje artesanal en la periferia de la ciudad de Escuinapa fueron reportados la noche del domingo a las autoridades.

De acuerdo con las autoridades, el reporte se realizó alrededor de las 20:00 horas señalando detonaciones y presencia de tres vehículos con blindaje artesanal denominados “monster” en la zona del Tecomatillo, entre las colonias Roblito e Insurgentes.

Las detonaciones empezaron alrededor de las 20:00 horas y estuvieron presentes por lo menos media hora, señalaron también en redes sociales vecinos de colonias como Insurgentes y Francisco I Madero.

“Tomen precauciones se escuchan balazos por el roblito”, se alertó en grupos de redes sociales

Este domingo Escuinapa estuvo marcado por bombazos y presuntos enfrentamientos, sin que la autoridad municipal hasta el momento haya emitido información y cuando cientos de personas están en las Fiestas del Mar de las Cabras.

Dos bombas estallaron en calles del Centro de la ciudad, una en calle 5 de mayo y 16 de septiembre, una más en la calle Morelos, en una taquería que estaba sin servicio,los hechos se suscitaron durante la mañana y mediodía de este domingo.

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