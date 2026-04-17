$!Personal de la Coordinación Nacional de Protección Civil recorre el interior de la mina en Rosario

ROSARIO._ Personal de la Coordinación Nacional de Protección Civil, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, realizaron este viernes 17 de abril un recorrido al interior de la mina Santa Fe, en Rosario. A través de un comunicado, se informó que este recorrido fue para verificar avances y el estado de los frentes de trabajo que permanecen activos con el fin de localizar al minero.

Hasta este viernes 17 de abril ya son 24 días que el minero Isidro Beltrán, originario de Zimapán, Hidalgo, permanece atrapado dentro de la mina. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que los trabajos de búsqueda siguen sin detenerse y con supervisión directa en campo.