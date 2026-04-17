$!Personal de la Coordinación Nacional de Protección Civil recorre el interior de la mina en Rosario

ROSARIO._ Personal de la Coordinación Nacional de Protección Civil, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, realizaron este viernes 17 de abril un recorrido al interior de la mina Santa Fe, en Rosario.
A través de un comunicado, se informó que este recorrido fue para verificar avances y el estado de los frentes de trabajo que permanecen activos con el fin de localizar al minero.
Hasta este viernes 17 de abril ya son 24 días que el minero Isidro Beltrán, originario de Zimapán, Hidalgo, permanece atrapado dentro de la mina.
La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que los trabajos de búsqueda siguen sin detenerse y con supervisión directa en campo.
“Durante el día de hoy, los trabajos en la mina Santa Fe continuaron sin detenerse y con supervisión directa en campo. Personal de la #CNPC de la @SSPCMexico llevó a cabo un recorrido al interior para verificar avances y el estado de los frentes de trabajo que permanecen activos con el fin de localizar al minero”, señala el comunicado.
“Tras el ingreso del equipo de la #MisiónECO al interior de la mina Santa Fe, nuestra titular @laualzua, @CFEmx e IMSSA sostuvieron una reunión para unificar criterios sobre el avance de las labores, la limpieza y el retiro de jal en las galerías”.