Personal de la Universidad Tecnológica de Escuinapa recibe distinciones de perfil deseable por la Subsecretaría de Educación Superior

La Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas otorgó diplomas y reconocimientos de perfil deseable a cuatro integrantes del personal académico y administrativo de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, por su destacada participación en las diversas líneas de acción convocadas durante 2024 y 2025 en la instrumentación del nuevo modelo educativo que se diseñó a nivel nacional para la transformación y consolidación de las Universidades del Subsistema Tecnológico.

El rector de UTEsc, Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero, personalmente se encargó de entregar estas distinciones firmadas por la Mtra. Marlenne Johvana Mendoza González, directora general de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Tras lo cual, expresó sus felicitaciones y su satisfacción por el compromiso demostrado por las personas reconocidas, en la consolidación de la calidad educativa tanto de la casa de estudios como de todas las universidades del subsistema.

Personas distinguidas:

Dr. Carlos Bruno Fiscal.

Dra. Marcela Rebeca Contreras Loera.

Dr. Bernardo Espinosa Palomeque.

MGTI. Jorge Luis de la Paz Ramos.