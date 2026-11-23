ROSARIO._ Personal de Servicios Públicos de Rosario, del área de mantenimiento, inició con los trabajos de instalación del pino monumental al avecinarse las fiestas decembrinas.
Los trabajos se llevan a acabo en la fuente ubicada entre la explanada y plazuela municipal de este Pueblo Mágico.
Se informó que los trabajos iniciaron con el montado de la estructura el jueves 19 de noviembre, y este lunes con el revestimiento.
Se indicó que la decoración será de temática como ha ocurrido en los últimos años, con Mickey Mouse, el Grinch, pero se dará a conocer durante el Festival de la Luz.
Asimismo, se precisó que se aplicará decoración temática a la plazuela municipal y se espera que los demás departamentos adopten otros espacios para su decorado.
De parte la ciudadanía se destacó que se creyó no habría decorado ya que no se efectuó en la pasada celebración de Día de Muertos.