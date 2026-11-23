ROSARIO._ Personal de Servicios Públicos de Rosario, del área de mantenimiento, inició con los trabajos de instalación del pino monumental al avecinarse las fiestas decembrinas. Los trabajos se llevan a acabo en la fuente ubicada entre la explanada y plazuela municipal de este Pueblo Mágico.





Se informó que los trabajos iniciaron con el montado de la estructura el jueves 19 de noviembre, y este lunes con el revestimiento.

Se indicó que la decoración será de temática como ha ocurrido en los últimos años, con Mickey Mouse, el Grinch, pero se dará a conocer durante el Festival de la Luz. Asimismo, se precisó que se aplicará decoración temática a la plazuela municipal y se espera que los demás departamentos adopten otros espacios para su decorado.



