$!Personal de vectores en Rosario entra en asamblea permanente de brazos caídos

El representante sindical manifestó que la medida se mantendrá toda vez que la autoridad no se resuelva de manera positiva o haya un acercamiento con la autoridad para que se hagan valer los derechos laborales y cumpla con las percepciones laborales del personal.

“Hasta que haya respuesta favorable, porque siempre hacemos nuestros movimientos y la autoridad se compromete pero no ha cumplido muchas veces”, sostuvo.

EL ROSARIO._ Al sostener que ha faltado un diálogo efectivo, además de un cumplimiento en acuerdos como derechos laborales, José Ángel Morales Tejeda, delegado sindical de la Sección 80 de Rosario, entró en asamblea permanente de brazos caídos.

“Hay incumplimiento de pagos por parte del IMSS Bienestar, se les adeudan a los compañeros trimestrales, en unas jurisdicciones se les deben quincenas, se les deben los apoyos de lentes, apoyos de licencias”, indicó.

Otro punto, argumentó es que se cumpla la recodificación solicitada por todo el personal que realiza otras funciones las cuales por las cuales no se les remunera adecuadamente.

“Incluso el Gobernador la autorizó en un evento en Culiacán y pues la autoridad de Salud no le ha dado seguimiento.”.

Morales Tejeda señaló que otro punto que no se ha respetado es el Concepto 30, que refiere al alto riesgo dentro de sus funciones.

Sostuvo que un problema recurrente es la falta de unidades a pesar de que Gobierno del Estado realizó la entrega el año pasado supuestamente para el área de vectores pero se les ha dado otro destino, a pesar de que cuentan con antecedentes de accidentes por las malas condiciones de las unidades.