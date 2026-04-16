$!Personal del Hospital IMSS Bienestar de Escuinapa para labores por falta de pagos

ESCUINAPA._ Urgencias y terapia intensiva son las únicas áreas en servicio en el Hospital IMSS Bienestar de Escuinapa debido al paro de labores del personal ante la falta de pago de la quincena. “Somos trabajadores del Hospital IMSS Bienestar manifestándonos ante la falta de pago de algunos compañeros, que por enésima vez, vuelve a fallarnos la Secretaría de Salud con la constancia del pago y de otras prestaciones”, dijo Juan Pedro Pérez Medina.







Los trabajadores indicaron que decidieron parar por indicaciones del Sindicato General del Estado, pues está es la segunda vez en lo que va del año en que sus salarios fallan para pagarse a tiempo. El pago de salario cubre las necesidades que tienen en sus familias, estar esperando y con la incertidumbre no es algo que merezcan como trabajadores, indicaron. En sus pancartas señalaron que hay estímulos que no se están pagando a tiempo, pero sí se está metiendo más personal a laborar, cuando la falta de recursos, en caso de existir, debería tenerlos parados en contrataciones.



