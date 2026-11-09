$!Personal del INE en Rosario se suma a paro nacional

ROSARIO._ El módulo itinerante 20154 que atiende Rosario, Concordia y Villa Unión del municipio de Mazatlán, se sumó al paro nacional del Instituto Nacional Electoral.

A las 7:30 horas el personal tomó la medida al colocar una lona en las instalaciones de la Casa de la Cultura “Gilberto Owen”, donde opera en este Municipio.

El movimiento nacional busca apoyar las demandas de mejores condiciones laborales, salarios dignos y reconocimiento al trabajo que desempeñan los módulos de atención en la ciudad.