$!Personal del INE en Rosario se suma a paro nacional

ROSARIO._ El módulo itinerante 20154 que atiende Rosario, Concordia y Villa Unión del municipio de Mazatlán, se sumó al paro nacional del Instituto Nacional Electoral.
A las 7:30 horas el personal tomó la medida al colocar una lona en las instalaciones de la Casa de la Cultura “Gilberto Owen”, donde opera en este Municipio.
El movimiento nacional busca apoyar las demandas de mejores condiciones laborales, salarios dignos y reconocimiento al trabajo que desempeñan los módulos de atención en la ciudad.
Se informó que el día de mañana se reactivarán las labores con atención en El Rosario en la cabecera municipal.
Desde temprano se apreció el arribo de ciudadanos, quienes se encontraron con la medida tomada por parte del personal.
“Venimos de Matatán, tan feo que está y como son cosas que se ocupa la credencial”, dijo un vecino.
La protesta recibió el respaldo de los ciudadanos quienes reconocieron las carencias con las que operan los módulos principalmente itinerantes.