Personal docente de Conalep en Rosario se manifiestan ante violencia en Los Mochis

EL ROSARIO._ Con un paro de dos horas y lonas donde exponen la inconformidad ante un presunto caso de violencia en la unidad de Conalep Los Mochis 1, docentes del plantel local se sumaron esta mañana a la manifestación escalonada.

La medida, se informó, no impidió el ingreso a los alumnos, se inició de manera simultánea en los planteles de toda la entidad en punto de las 7:00 horas.

“Se debe al apoyo del plantel de nuestros instructores del plantel Mochis 1... Pedimos el cese de unos (tres) maestros que son violentadores en esa unidad que ya fueron procesados y que el juez dice que no deben estar cerca del director ni de los testigos que en este caso fueron los maestros”, afirmó Virgen Aidé Hernández Sarmiento.

La delegada sindical de la unidad Conalep Rosario indicó que se determinó iniciar este martes 17 de marzo con el paro de labores por dos horas, incrementando una hora por día hasta llegar a una solución.

Por medio de las lonas se pide la intervención del Gobernador Rubén Rocha Moya para que garantice que el plantel en mención sea una institución educativa libre de violencia.

De la acción en esta unidad académica, informó además que participan un total de 19 maestros que se encuentran a la espera de indicaciones del sindicato estatal.

“Le pedimos a la comunidad estudiantil de Conalep y a la ciudadanía en general que nos apoyen ya que este plantel está sufriendo de violencia en Mochis 1, y por eso estamos aquí apoyándolos”.