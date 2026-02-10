$!Personal militar mantiene recorridos de vigilancia en Escuinapa tras detonaciones

ESCUINAPA._ Se mantienen elementos militares con recorridos en la ciudad, filtros de vigilancia y en el Gimnasio Municipal.
En este último sitio, los elementos militares han añadido en su vigilancia un elemento con un aparato inhibidor de drones, este se mantiene en la zona donde este lunes se presentó la detonación de un explosivo.
Las labores de vigilancia se han incrementado después de un lunes 9 de febrero con ataques con explosivos en Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en el estacionamiento del Hospital IMSS Bienestar y en un predio aledaño al almacén de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.
El Ayuntamiento canceló sus eventos del lunes y algunos que tenían agendado para este martes; el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental ha señalado que es lamentable la situación y lo que espera es que no haya más ataques a sitios públicos.