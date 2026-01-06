$!Personas adultas mayores del Asilo de Ancianos ‘San Francisco de Asís’, en Escuinapa, celebran el Día de Reyes

ESCUINAPA. Porque celebrar el Día de Reyes no tiene edad, los adultos mayores del Asilo de Ancianos “San Francisco de Asís” disfrutaron del festejo. Paseando en el camión llamado la “Guagua” con música fuerte, por lo que los adultos también se pusieron a bailar. La encargada del Asiló de Ancianos, Dulce Paola Moreno Moreno, manifestó que por lo menos cada 2 meses sacan a los adultos mayores de la institución donde viven a pasear por las calles y la celebración del día de reyes era un buen momento para eso.





“Hoy lo sacamos a pasear para que vean el arbolito, la plazuela, los sacamos en el desfile navideño, los sacamos cada dos meses”, dijo Es una decisión que tomaron para que ellos se distraigan, que no estén solo encerrados, es algo que les gusta, pues van a comer elotes, un quequis o cosas que les apetecen. Utilizan su dinero de pensión para ellos, son 14 abuelitos los que tienen, de ellos son 13 hombres y 1 mujer, casi todos salen, uno de ellos ya está por cumplir 100 años.



