Esto de ir a quedarse a “Romero” es algo que años atrás los pescadores lo hacían; cuando la bonanza de camarón hacía que juntaran toneladas, los pescadores iban y se quedaban semanas, precisó Reyes.

“Salimos como a las 3:00 o 4:00 de la tarde a pescar, regresamos al sitio como a las 12:00 o vienes y entregas el producto si hay, así lo haces hasta que sales”, explico.

Si encuentran camarón, mientras unos se van a descansar, otros más se quedan a cuidar en lo que regresan los que se fueron y así es hasta que se termina la temporada.

Algo que no hicieron ni por intento el año pasado, porque el camarón simplemente no lo vieron, no había producto, por lo que no invirtieron en alimentos ni en nada para irse a estar la temporada en ese lugar.

“Llevamos tortas (pan), machaca, frijoles, huevos, el sábado salimos o mandamos a uno en moto por tierra, somos 18”, dijo uno de los pescadores que cargaba con enseres la embarcación.

En ese sitio pesquero, que está alejado de todo y pegado al Cerro de las Cabras, colindando ya con la zona de Rosario, aprovechan para descansar de todo.