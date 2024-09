ESCUINAPA._ Esta vez no habrá autoveda porque los pescadores decidieron salir a la captura de camarón como está estipulado por las autoridades de pesca; aunque el panorama no es positivo, tocará a la base de pescadores vivirlo y decidir, señaló Juan Manuel Cortez Torres.

“Iniciamos mañana (25 de septiembre) nosotros no vemos gran cosa en el sistema, no hay negocio, pero que ellos (pescadores) sepan, se den cuenta cómo está la situación, no los vamos a engañar, que no digan que nosotros somos responsables”, dijo el presidente de la Federación Puerta de México Libre.

La Federación decidió junto con la base que la temporada iniciara cuando se determinó, pues en años pasados que han escogido la ‘autoveda’ la situación no ha sido favorable, no encuentran nada.

Por lo que tocará a cada pescador ‘palpar’ cómo está la situación y decidir seguir o no, pues el trabajo ya se hizo, se vigiló, se cuidó, se hicieron trabajos en los tapos, ahora van a buscar el camarón.

“Que vean por su propia voluntad, que se den cuenta como está la situación en el sistema lagunar, nos los vamos a engañar y que luego digan que nosotros somos responsables”, dijo el dirigente.

En la Federación Puerta de México Libre son cinco cooperativas las adheridas, de estos son alrededor de 650 pescadores los que saldrán a trabajar, informó Cortez Torres.

“Vamos con la esperanza mínima, estamos esperando a ver cómo nos va, hemos luchado mucho con la Conapesca, no sabemos cómo hacen los estudios (para determinar el levantamiento de veda) antes venían, sacaban el camarón, lo median, veían los gramos, ahora no, realmente no hay trabajo de campo”, dijo el secretario de la Federación Puerta de México Libre, Luis Ramos Sánchez Morales.

Los pescadores van a ‘calar’ a ver cómo está la temporada, pero sí les han aconsejado a quienes tienen un trabajo a la par de pescador, que lo conserven, pues las temporadas no han sido buenas y este inicio lo que les mantiene es solo la esperanza de que sea bueno.

El camarón sí está arribando, pero el sistema lagunar no tiene las condiciones para que se quede, faltan dragados, falta entrada de agua dulce, la salinidad es mayor a otros años, en eso considera que se debe trabajar por parte de la Federación, el Estado lo hace, pero falta ese compromiso.

Afortunadamente, indicó, el Alcalde electo, Víctor Manuel Díaz Simental, ha estado interesado en el sector, en los dragados y esperan que esto sea favorable para que se trabaje de manera tripartita.