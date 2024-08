“Pues de vigilancia no, como que no han hecho caso sobre eso porque no han venido a vigilar aquí”, expuso Jorge Mario Benítez Machado, secretario de la Cooperativa Álvaro Obregón.

Argumentó que muy a lo largo acuden uno o dos inspectores, pero de entrada por salida lo que no remedia la problemática que aqueja cada año a la actividad.

Sobre las afectaciones, el líder pesquero aseguró: “Pues el poquito producto que hay los changueros lo saquean”.

Se precisó que por esta vía se fuga alrededor del 20 por ciento de la producción que da la laguna año con año.