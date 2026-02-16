$!Pese a bajas expectativas, comerciantes de Escuinapa lograron sus ventas el 14 de febrero

ESCUINAPA._ Pese a bajas expectativas sobre las ventas, el 14 de febrero respondió bien a comerciantes diversos, indicaron.

“Nos fue bien, por lo menos no perdimos y el 14 vendimos por la tarde y aún seguimos teniendo venta de flores hoy lunes”, dijo Georgina Olivo.

En el caso de las flores es probable que ante el tema de seguridad, algunos vendedores de flores foráneos no llegaron y eso permitió que la venta se logrará para los locales.

“El viernes estuvo tranquilo, pero el sábado por la tarde si empezamos a vender más, no nos fue mal, creo que sí tuvimos muy buena venta aunque pensábamos que no sería así”, dijo una vendedora de regalos.