$!Pese a bajas expectativas, comerciantes de Escuinapa lograron sus ventas el 14 de febrero

ESCUINAPA._ Pese a bajas expectativas sobre las ventas, el 14 de febrero respondió bien a comerciantes diversos, indicaron.
“Nos fue bien, por lo menos no perdimos y el 14 vendimos por la tarde y aún seguimos teniendo venta de flores hoy lunes”, dijo Georgina Olivo.
En el caso de las flores es probable que ante el tema de seguridad, algunos vendedores de flores foráneos no llegaron y eso permitió que la venta se logrará para los locales.
“El viernes estuvo tranquilo, pero el sábado por la tarde si empezamos a vender más, no nos fue mal, creo que sí tuvimos muy buena venta aunque pensábamos que no sería así”, dijo una vendedora de regalos.
El director de Bienes Patrimoniales y Regulación del Comercio, Alberto Crespo Contreras informó que los comerciantes le informaron que se tuvieron buenas ventas.
“Hubo buena venta por el 14... les fue bien y nos pidieron un día más, les quedó algo de mercancía pero fue poca”, dijo.
Dieron días buenos para los 30 comerciantes que están en el lugar, el domingo aún se tenían buenas ventas, informó.
También informó que la verbena volverá a colocarse en mayo y la prioridad que se tiene es que en el lugar se coloquen comercios locales, no foráneos.