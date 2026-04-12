Pese a caídas, rotura de huesos y enfermedades respiratorias en rescatistas en mina el ánimo es estupendo: Laura Velázquez

A pesar de que algunos rescatistas han sufrido caídas, rotura de huesos y enfermedades respiratorias, el ánimo es estupendo en las labores para localizar y rescatar al cuarto trabajador atrapado en la mina Santa Fe, en el municipio del Rosario, manifestó la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

“Muchos caídos de verdad, de torceduras, se han quebrado huesos, muchas enfermedades respiratorias, pero no pasa de ahí, el ánimo es estupendo, estupendo”, añadió Velázquez Alzúa en entrevista el pasado jueves con personal de medios de comunicación.

“Hemos trabajado horas continuas de 36 horas, descansado muy poco, pero la verdad es de que estamos preparados mentalmente para estos escenarios, Protección Civil se requiere de mucha paz, de mucha tranquilidad, de mucha serenidad, humildad, de respeto y preparación, mucha preparación y todo el Sistema Nacional de Protección Civil que formamos parte absolutamente todos estamos de un ánimo extraordinario y aquí vamos a estar hasta el final”.

De acuerdo con lo que se informó públicamente en su momento, cerca de las 14:30 horas del miércoles 25 de marzo se registró un derrame en la presa de jales de la mina Santa Fe, ubicada cerca de la comunidad de Chele, perteneciente a la sindicatura de Cacalotán, en el municipio del Rosario, y los residuos compuestos por agua y lodo entraron a los túneles donde se encontraban 28 trabajadores, 24 lograron salir y 4 quedaron atrapados.

Fue hasta el día siguiente cuando personal de mina reportó los hechos y por ello autoridades acudieron al lugar para investigar qué ocurría y a partir de ahí se implementó un operativo de búsqueda y rescate integrado por especialistas de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Sistema Nacional de Protección Civil, personal de la propia mina, de empresas mineras y de agrupaciones de Bomberos y Protección Civil de Jalisco que llegaron en apoyo hasta sumar más de 350 elementos.

Fue cerca de las 23:25 horas del domingo 29 de marzo cuando se logró localizar y rescatar con vida al primer minero atrapado, identificado como José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, originario de Angangueo, Michoacán, quien fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán en donde fue dado de alta horas después.

Mientras que cerca de las 13:50 horas del martes 7 de abril se localizó con vida al segundo minero, Francisco Zapata Nájera, de 42 años de edad, de Santiago Papasquiaro, Durango, pero por las condiciones en que se encontraba fue hasta poco después de las 10:00 horas del miércoles 8 del presente mes cuando se logró su rescate y también fue trasladado en un helicóptero de la FAM al Hospital General de Mazatlán y ya fue dado de alta.

De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Protección Civil, fue cerca de las 00:30 horas del miércoles 8 de abril cuando los rescatistas reportaron el hallazgo de un tercer minero, el cual estaba sin vida, cuyo cuerpo fue extraído la tarde noche de ese mismo día y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para su identificación y posterior entrega a sus familiares.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Gobierno de Sinaloa, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó la tarde del sábado 11 del presente mes de dicho trabajador como Abrajam Aguilera, del estado de Guanajuato.

Hasta este 12 de abril, después de 18 días del derrame de la presa de jales que se encontraba sobre la mina, continúan las labores de búsqueda del cuarto trabajador que quedó atrapado en ese lugar y se mantiene la esperanza de localizarlo y rescatarlo con vida.