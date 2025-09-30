El Sur
Identidad

Pese a condiciones de inseguridad, Matatán mantiene vivas sus tradiciones

Aunque los eventos festivos han estado ausentes en el último año, la comunidad sigue trabajando a favor de sus identidades
Hugo Gómez |
30/09/2025 09:59
EL ROSARIO._ A pesar de los embates que ha sufrido Matatán, al focalizarse a ola de violencia que vive el estado en la zona serrana del municipio, pobladores mantienen los esfuerzos por preservar sus fiestas y tradiciones que les dan identidad como comunidad de origen indígena.

La sindicatura es reconocida por sus tradiciones que van desde la danza de matachines o representaciones que cuentan con siglos de antigüedad que atraía a miles de visitantes pero que ha afectado la inseguridad.

La sindicatura se encuentra sobre la carretera estatal que conecta a la cabecera municipal con la principal parte de sierra con la que cuenta el municipio.

La fiesta de La Virgen de Candelaria, el baño de San Juan o el emblemático Viacrucis con relatos y personajes distintivos, son algunas de las festividades que tras los hechos de alto impacto ya no contaron con la afluencia de visitantes o familias que regresaban para participar.

No obstante, pese a este contexto los vecinos mantienen las celebraciones con la esperanza de que la tranquilidad de nuevo cuente con la tranquilidad que le caracteriza.

Por el momento, mantienen las celebraciones sin mucha festividad como ocurrió con la fiesta del patrono San Miguel Arcángel y la procesión a inicio de año con la Virgen de Candelaria.

De igual forma jóvenes y adultos han emprendido campañas de mejora de la imagen de la comunidad, al convocar para donar plantas de bugambilias o rifas para recaudar fondos.

Así como se han mantenido en la lucha contra el tiempo pasando estas tradiciones de generación en generación esperan mantener esta lucha a pesar de la crisis que vive esa región del municipio.

#Inseguridad
#Rosario
#Festejos
#Tradiciones
#Matatán
