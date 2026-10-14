Pese a contingencia climática, en Rosario está garantizada la vigilancia: Seguridad Pública

ROSARIO._ Ante la amenaza que ha representado la contingencia del huracán “Simon”, y la alta incidencia de hechos de alto impacto en municipios vecinos, el director de Seguridad Pública Municipal de Rosario, Martín Roberto Curiel Ceballos, garantizar que la vigilancia está garantizada.

“No, eso es eso es independiente, ¿no?, o sea, vigilancia por parte del Ejército, de Marina, siguen, continúan con sus recorridos de prevención y vigilancia en el Municipio, ellos mismos realizan los recorridos, los llamados reportes”, dijo.

No obstante, reconoció se ha mantenido en aparente tranquilidad frente a los hechos de alto impacto con decesos que han presentado Mazatlán y Escuinapa, y ha dado resultados en detenciones y aseguramientos en el Municipio.

Refirió que debido a la capacidad de la Dirección a su cargo los otros niveles se han encargado de darle atención.

“Personal del Ejército es el que nos ha apoyado, ya que pues como les he comentado, nosotros no tenemos el nivel para ir a enfrentar ese tipo de reportes”, argumentó.

Refirió que todo esto es posible a la coordinación que existe en los tres niveles de gobierno para atención del Municipio.