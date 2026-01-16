$!Pese a deterioro y clausuras, el Rastro Municipal de Escuinapa opera sin cambios

ESCUINAPA._ Pese a los llamados de la Comisión Estatal de Riesgos Sanitarios del Estado, el Rastro Municipal continúa operando sin cambios.

El último llamado que hizo la Coepriss fue en julio de 2025, cuando realizó la clausura de una parte del rastro debido a que operaba en lo que se consideraba condiciones sanitarias graves.

”Quedó en proyecto todo, no hay mesas de acero inoxidable, nada se resolvió, el rastro sigue igual”, dijo un ex funcionario.

Las matanzas se siguen dando en el piso para luego pasarse a mesas que no son de acero inoxidable o bien a espacios donde se tienen barras con azulejos pero en algunos casos por pedazos, pues se están cayendo.

Fuera del Rastro Municipal se ubica una manta con la leyenda “rastro en rehabilitación” pero dentro las condiciones son las mismas que se han tenido por años.