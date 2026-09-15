$!Pese a fuerte operativo de seguridad, Alcalde de Escuinapa dará el Grito ante pocos asistentes

El edil se encuentra recorriendo la plazuela en compañía de su esposa Guadalupe Stone Aguilar y algunos funcionarios también custodiado de cerca por elementos de La Marina.

ESCUINAPA._ Bajo un fuerte dispositivo de seguridad de autoridades federales se encuentra la plazuela Ramón Corona, con un operativo que contempla, además, elementos presuntamente francotiradores en Palacio Municipal, en donde en una hora dará el grito el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

Sin embargo, pese al dispositivo de seguridad, la plazuela se mantiene prácticamente sola, menos de dos centenares de personas se dieron cita en el lugar, esta vez los escuinapenses no salieron, el miedo a unas semanas de homicidios, mayormente mujeres, parece que la protesta en silencio es no salir a participar del evento, al que muchos en redes sociales llamaron a no acudir.

Este año la plazuela con colores patrios, no tiene la presencia de decenas de niños vestidos con indumentaria patria, los pasillos de la plazuela lucen vacíos.

Agosto y septiembre han marcado a las familias, con la muerte de mujeres, así como los trabajadores de Seguridad Pública, el subdirector de Tránsito Marco Antonio Zazueta Páez, la maestra y trabajadora del Ayuntamiento Carolina Beltrán Romero y apenas este 14 de septiembre a Sara, una maestra de preescolar.