$!Pese a hechos de violencia, Hospital IMSS Bienestar de Escuinapa sigue sin seguridad

ESCUINAPA._ A una semana de la visita de la Gobernadora de Sinaloa Yeraldine Bonilla Valverde a Escuinapa, la seguridad no ha llegado para el Hospital IMSS Bienestar, señalaron empleados de la institución. “Seguimos con miedo, nada ha cambiado, no vemos seguridad ni al entrar ni al salir del Hospital”, dijo uno de los empleados.

Hay hechos de inseguridad que se siguen presentando en la zona, que los ponen en riesgo, que los alteran en su salud mental y es algo que han hecho del conocimiento de las autoridades de salud, indicaron. Se han hecho escritos para pedir por seguridad, pues se presentan hechos que requieren la presencia de autoridades, que haya un resguardo.

Inicialmente lo solicitaron a las autoridades del Hospital, pero ante la escalada de hechos violentos de mayo a la fecha, el tema lo han planteado también a su propio sindicato, precisaron sin dar detalles sobre los hechos.