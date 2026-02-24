$!Pese a inseguridad, inicia decoración de Carnaval en Rosario

EL ROSARIO._ A pesar de que la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar, declaró que estaban por definir si continuaría el Carnaval debido a los hechos de inseguridad que se han presentado, personal de la Comuna inició con la aplicación de la decoración esta tarde.
Fiesta está programa para este fin de semana, los días 28 de febrero con la coronación y 1 de marzo con el desfile de carros alegóricos.
La primer edil, expuso para Noroeste que se expondría la situación en las llamadas mesas de la paz, para tomar una determinación.
Acciones las cuales se realizaron en la plazuela Gabriel Leyva, considerada una de las sedes del Carnaval local, donde se reutilizó el arco que se ha venido empleando para diferentes celebraciones como navidad y San Valentín.
El tema para la celebración es “Yo soy rosarense” y ya se instalaron naipes gigantes, telas, luces y los carteles de los próximos reyes.