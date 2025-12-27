$!Pese a la adversidad, el mercado municipal de Rosario celebra su 72 aniversario

EL ROSARIO._ A pesar del panorama que afrontan, producto de la inseguridad, comerciantes celebraron el 72 aniversario del mercado municipal “Miguel Hidalgo”.

Gilberto Lizárraga Alcantar, presidente de la Unión de Locatarios y Comerciantes aledaños, precisó que esta celebración corresponde a la última remodelación del mercado y de que se constituyó tal como se encuentra en la actualidad.

Sobre la celebración, argumentó que se ha apostado en todo momento a fomentar la unidad entre el sector para buscar estos eventos que contrarresten la situación con alegría.

“Nosotros hemos tratado de traer esa alegría a los compañeros, sobre todo tratando de mantenernos unidos, porque ya ves que los tiempos han estado muy difíciles, los tiempos no han estado para lanzar las campanas al vuelo”, afirmó.