$!Pese a la adversidad, el mercado municipal de Rosario celebra su 72 aniversario

EL ROSARIO._ A pesar del panorama que afrontan, producto de la inseguridad, comerciantes celebraron el 72 aniversario del mercado municipal “Miguel Hidalgo”.
Gilberto Lizárraga Alcantar, presidente de la Unión de Locatarios y Comerciantes aledaños, precisó que esta celebración corresponde a la última remodelación del mercado y de que se constituyó tal como se encuentra en la actualidad.
Sobre la celebración, argumentó que se ha apostado en todo momento a fomentar la unidad entre el sector para buscar estos eventos que contrarresten la situación con alegría.
“Nosotros hemos tratado de traer esa alegría a los compañeros, sobre todo tratando de mantenernos unidos, porque ya ves que los tiempos han estado muy difíciles, los tiempos no han estado para lanzar las campanas al vuelo”, afirmó.
Dentro de las actividades se indicó que la banda “La Rosarense” entonó “Las Mañanitas” y diferentes piezas al interior del mercado, para posteriormente continuar en la plazuela frente al centro de comercio conocida como del monumento a la madre.
Lizárraga Alcantar mencionó que estas acciones son posibles gracias a la cooperación de todos los miembros de la unión que representa.
“Hemos tratado de mantenernos unidos, organizarnos, cooperación para que se logren este tipo de eventos que nos alegre un poco y que la gente que viene a visitarnos se alegre también”, agregó.
Más tarde, señaló que se realizará se partirá el pastel tradicional para repartirlo entre los comerciantes que hacen fuerte al mercado municipal.
El líder de los comerciantes informó que el motivo para celebrar fue el apoyo de parte de la Secretaría de Economía, gracias a que la diputada federal Graciela Domínguez fungió como puente para que se diera una inyección económica al sector.
Con relación a los apoyos, informó que iniciando el año se retomará la gestión para buscar el apoyo para los comerciantes que han quedado pendientes.