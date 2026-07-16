$!Pese a temas de violencia en Escuinapa, Cabildo evita abordarlo en sesión

ESCUINAPA. Pese a que el tema de la inseguridad durante el mes ha trastocado la tranquilidad de la zona Centro de Escuinapa, no ha sido un punto tratado por el Cabildo. La primera sesión ordinaria del mes se realizó de manera rápida y sin tema en asuntos generales.

El Cabildo aprobó dos puntos correspondientes a temas de legislaturas del Congreso del Estado y Congreso de la Unión referente a la no reelección, el combate al nepotismo y los topes presupuestales. En la sesión, se votó también los dictámenes de pensión por invalidez de dos trabajadores de Seguridad Pública, para pasar al informe de comisiones. “Para derogar el décimo punto del orden del día, consistente en asuntos generales, solicito a este pleno que en caso de existir hay que manifestarlo”, exhortó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.